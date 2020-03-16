Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос закрытия границы

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию, связанную с закрытием Россией границы с Белоруссией для перемещения людей. С такими словами он выступил в понедельник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Ссылаясь на высказывания президента, агентство пишет, что Лукашенко пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. "Может, они уже по новой конституции живут? Кто его знает", - сказал белорусский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Россия рассчитывает на понимание Белоруссией мер, которые введены из-за коронавируса. "Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимыми для противодействия распространению коронавируса и для защиты здоровья граждан".