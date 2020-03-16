{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа
Обновлено 

Лукашенко заявил, что планирует обсудить с Путиным вопрос закрытия границы

МИНСК, 16 марта. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что планирует обсудить с президентом РФ Владимиром Путиным ситуацию, связанную с закрытием Россией границы с Белоруссией для перемещения людей. С такими словами он выступил в понедельник на встрече с главой своей администрации Игорем Сергеенко и госсекретарем Совета безопасности Андреем Равковым.

"Как можно принимать такие решения? Не посоветовавшись, поставить перед фактом. Это для меня непонятно. И самое интересное: если уж закрывать границу - это, наверное, не правительства дело. Это решение должен принимать президент страны", - заявил Лукашенко, слова которого приводит агентство БелТА. Ссылаясь на высказывания президента, агентство пишет, что Лукашенко пока не связывался с российским лидером, но телефонный разговор между президентами запланирован. "Может, они уже по новой конституции живут? Кто его знает", - сказал белорусский лидер.

Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков в понедельник заявил журналистам, что Россия рассчитывает на понимание Белоруссией мер, которые введены из-за коронавируса. "Россия принимает те меры, которые считает необходимыми. Мы рассчитываем на понимание наших партнеров, тем более, нашего ближайшего партнера и союзника Белоруссии, во время пандемии коронавируса", - сказал представитель Кремля. Он отметил, что "каждая страна суверенна принимать те меры, которые считает необходимыми для противодействия распространению коронавируса и для защиты здоровья граждан".

Теги
Лукашенко, Александр ГригорьевичПутин, Владимир ВладимировичБелоруссияРоссияРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Горячие линии по коронавирусной инфекции открыли в каждом регионе России
В Роспотребнадзоре также напомнили, что на официальном сайте ведомства дополнен раздел по профилактике инфекции
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС