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Распространение коронавируса нового типа

Водители автобусов в Хельсинки перестали продавать билеты из-за коронавируса

Билеты можно будет купить онлайн, в автомате или с помощью транспортной карты

ХЕЛЬСИНКИ, 16 марта. /Корр. ТАСС Нина Бурмистрова/. Новые меры для предотвращения распространения коронавируса приняты на транспорте в столичном регионе Финляндии - самом густонаселенном в стране. Как сообщило Транспортное управление Хельсинки, водители автобусов перестанут продавать пассажирам билеты.

"Таким образом нам удастся избежать лишних контактов водителей с пассажирами", - пояснили в управлении. Билеты можно будет по-прежнему купить онлайн, в автомате или с помощью транспортной карты, предварительно положив на нее необходимую сумму.

Автобусы оставались в столичном регионе последним транспортным средством, где еще продавались билеты. В трамваях и пригородных электричках их продажа давно отменена, а оплачивать проезд необходимо заранее.

Кроме того, теперь в поездах, метро и автобусах, а также на станциях в Финляндии будет проводиться более тщательная уборка. При этом власти призвали население воздерживаться от пользования общественным транспортом.

Первый случай инфицирования коронавирусом в Финляндии был установлен в январе. Правительство в конце прошлой недели рекомендовало до конца мая отменить в стране все мероприятия с участием более 500 человек. Кроме того, всем возвращающимся из поездок в регионы, где зафиксирована эпидемия коронавируса, нужно будет не менее двух недель находиться на карантине по договоренности с работодателем.

Вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания была зафиксирована в конце декабря 2019 года в Центральном Китае. Всемирная организация здравоохранения 11 марта признала ее пандемией.

Теги
ФинляндияРаспространение коронавируса нового типа
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Распространение коронавируса нового типа
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