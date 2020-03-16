Эксперт: закрытие границы с Белоруссией повысит безопасность и россиян, и белорусов

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Закрытие границы РФ и Белоруссии отвечает в плане безопасности интересам обеих стран, поэтому Минск должен с пониманием отнестись к решению российских властей. Такое мнение в понедельник в беседе с корреспондентом ТАСС выразил заместитель директора Института стран СНГ Владимир Жарихин.

"Белоруссия должна понимать, что граница взаимная, поток людей будет резко снижен в обе стороны. То есть это определенное увеличение уровня безопасности не только для России, поэтому, надеюсь, после разъяснений Минск отнесется к этой мере с пониманием. Эта мера отвечает интересам обеих сторон", - сказал Жарихин. Он отметил, что между такими дружественными и близкими странами, как, например, Австрия и Германия, также усилен пограничный контроль.

Эксперт признал, что полностью закрыть российско-белорусскую границу будет непросто, поскольку там давно ликвидированы специальные технические средства. Кроме того, для ее пресечения существует множество так называемых партизанских троп. Однако, как отметил аналитик, подавляющее число людей все-таки пересекает границу традиционными методами - на поезде, самолете или автомобиле, поэтому "главная цель, заключающаяся в пресечении больших людских потоков, будет достигнута".

Отвечая на вопрос о возможном влиянии данной меры на экономическую составляющую двусторонних отношений, Жарихин подчеркнул, что речь идет об ограничении людских потоков, а не товарных. "Закрытие границы не очень сильно скажется на экономических отношениях. Товарные потоки у нас идут централизованно и крупными партиями, а не челноками, поэтому на поставки эта мера особо не окажет влияния", - резюмировал эксперт.

В понедельник премьер-министр России Михаил Мишустин заявил, что Россия приняла решение о закрытии границы с Белоруссией в целях предотвращения распространения коронавируса. Президент Белоруссии Александр Лукашенко признался, что его озадачило такое решение и он намерен обсудить ситуацию с российским коллегой Владимиром Путиным по телефону.