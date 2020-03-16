Лидер большинства в Сенате Филиппин заразился коронавирусом

ТАСС, 16 марта. Лидер большинства в Сенате Филиппин Хуан Мигель Зубири сообщил, что результаты его анализов показали наличие коронавируса в организме.

"С грустью вынужден объявить, что у меня положительный результат на коронавирус", - написал политик в понедельник на своей странице в Facebook. Он также сообщил, что сдал анализы на прошлой неделе, а с 11 марта находился в самоизоляции в связи с вероятностью наличия коронавируса.

При этом сенатор заявил, что был предельно аккуратен в общении с людьми, в том числе избегал рукопожатий, поэтому не знает, каким образом он мог заразиться. По его словам, такие типичные для инфицированных симптомы, как мигрень и температура, у него отсутствуют. В карантине сенатор пробудет еще как минимум 10 дней.

По последним данным, на Филиппинах зафиксировано 140 случаев заражения коронавирусом, по меньшей мере 12 человек умерли.