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Распространение коронавируса нового типа

Турция временно отменила ежедневные молитвы в мечетях

По последним данным, в стране зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом

ТАСС, 16 марта. Управление по делам религии (УДР) Турции приняло в понедельник решение временно отменить массовые молитвы в мечетях по всей стране из-за угрозы распространения нового коронавируса. Об этом заявил глава УДР Али Эрбаш.

"Новый тип коронавируса быстро передается от человека к человеку, приобретает форму эпидемии. Стало понятно, что есть риск заражения при массовых намазах (молитвах) в мечетях и молельнях. Поэтому стало необходимо временно прекратить ежедневные молитвы и пятничный намаз", - сказал он. Выступление Эрбаша транслировал телеканал Ntv.

По последним данным, в Турции зарегистрировано 18 случаев заражения коронавирусом нового типа.

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ТурцияРаспространение коронавируса нового типа
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