Доступ в консульский отдел посольства России в Латвии приостановлен из-за коронавируса

РИГА, 16 марта. /ТАСС/. Консульский отдел посольства России в Риге приостанавливает с сегодняшнего дня личный доступ граждан РФ из-за распространения коронавируса.

"Данные меры обоснованы особыми обстоятельствами, вызванными необходимостью защиты здоровья посетителей, и носят временный характер", - говорится в распространенном в понедельник сообщении диппредставительства в Facebook.

После возобновления работы консульского отдела в штатном режиме граждан, ранее оформивших запись на прием, примут в приоритетном порядке. "Вход на территорию консульского отдела посетителей по экстренным вопросам осуществляется исключительно в медицинских масках. В этой связи просьба приобрести их заблаговременно", - указывается в документе.

Минздрав Латвии 2 марта сообщил, что в стране зафиксирован первый случай инфицирования коронавирусом. Сейчас в республике подтверждено 34 таких случая, более половины из них связаны с заражением во время пребывания за границей, в том числе в Италии, Испании, Австрии, Швейцарии, Франции и Швеции. Правительство Латвии объявило до 14 апреля чрезвычайное положение в стране, которое предусматривает ряд строгих мер по ограничению распространения заболевания. С 17 марта до 14 апреля приостановлены все международные пассажирские перевозки воздушным, железнодорожным, морским и наземным транспортом.