Краснодарский край направит порядка 8 млрд рублей на реформу обращения с отходами

КРАСНОДАР, 16 марта. /ТАСС/. Власти Краснодарского края намерены привлечь порядка 8 млрд рублей инвестиций на строительство заводов по переработке отходов и полигонов с сортировочными линиями в соответствии с реформой обращения с твердыми коммунальными отходами (ТКО). Об этом сообщила в понедельник пресс-служба администрации Краснодарского края.

Ранее власти на Кубани перенесли срок реализации реформы на 2020 год в связи с высокой долей транспортных расходов при формировании системы зонирования для работы региональных операторов. Сообщалось, что в соответствии с начальной схемой были определены 11 зон, в 2020 году планируется их укрупнить и сократить до пяти. Характерной для региона проблемой является нехватка лицензированных полигонов для хранения отходов.

"Планируемые инвестиции в сферу обращения с ТКО на Кубани составят порядка 8 млрд рублей. В регионе планируется строительство заводов по переработке отходов. Также появятся семь межмуниципальных полигонов с сортировочными линиями", - говорится в сообщении. Заводы планируется строить в том числе за счет частных инвестиций.

Ежегодный объем мусора на Кубани достигает порядка 2,5 млн тонн, переработке на данный момент подвергается менее 10%, остальное заборанивают, существует проблема наличия нелицензированных свалок.

В начале 2020 года губернатор Краснодарского края Вениамин Кондратьев сообщал, что власти Кубани намерены привлечь крупные госкорпорации для оказания помощи региону в реализации реформы обращения с отходами в части строительства мусороперерабатывающих заводов, если к тому не проявят интерес инвесторы.