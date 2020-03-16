{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Распространение коронавируса нового типа

В Марокко остается более 200 российских туристов

Посольство РФ поддерживает тесную координацию с властями страны

РАБАТ, 16 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Более 200 туристов из России в настоящее время находятся на территории Марокко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в стране.

"В настоящее время, по имеющимся данным, в Марокко остается более 200 российских туристов. Посольство в Рабате и генеральное консульство в Касабланке принимают меры по уточнению количества и местонахождения россиян, а также по установлению с ними контактов на предмет возможных дальнейших шагов", - сообщил представитель диппредставительства.

Он напомнил, что 15 марта в целях противодействия распространению коронавируса марокканские власти приняли решение о полной приостановке транспортного сообщения с внешним миром.

В этой связи, подчеркнул дипломат, посольство поддерживает тесную координацию с компетентными марокканскими властями. "В частности, вчера, 15 марта, благодаря предпринятым усилиям, авиаперевозчик Royal Air Maroc предоставил самолет большей вместимости, чем было запланировано, для осуществления последнего регулярного рейса в Москву. Это позволило отправить на Родину порядка 30 человек дополнительно, - пояснили в диппредставительстве. - Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор, по официальным данным, заразились 29 человек, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один человек умер.

Теги
РоссияМароккоРаспространение коронавируса нового типа
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Первый случай инфицирования коронавирусом нового типа выявлен в Бенине
Зараженный - 49-летний гражданин Буркина-Фасо, побывавший в Бельгии
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС