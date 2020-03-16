РАБАТ, 16 марта. /Корр. ТАСС Первин Мамед-заде/. Более 200 туристов из России в настоящее время находятся на территории Марокко. Об этом корреспонденту ТАСС сообщили в понедельник в посольстве РФ в стране.

"В настоящее время, по имеющимся данным, в Марокко остается более 200 российских туристов. Посольство в Рабате и генеральное консульство в Касабланке принимают меры по уточнению количества и местонахождения россиян, а также по установлению с ними контактов на предмет возможных дальнейших шагов", - сообщил представитель диппредставительства.

Он напомнил, что 15 марта в целях противодействия распространению коронавируса марокканские власти приняли решение о полной приостановке транспортного сообщения с внешним миром.

В этой связи, подчеркнул дипломат, посольство поддерживает тесную координацию с компетентными марокканскими властями. "В частности, вчера, 15 марта, благодаря предпринятым усилиям, авиаперевозчик Royal Air Maroc предоставил самолет большей вместимости, чем было запланировано, для осуществления последнего регулярного рейса в Москву. Это позволило отправить на Родину порядка 30 человек дополнительно, - пояснили в диппредставительстве. - Продолжаем внимательно отслеживать ситуацию".

Первый случай инфицирования коронавирусом в Марокко был зафиксирован 2 марта. С тех пор, по официальным данным, заразились 29 человек, включая министра оборудования, транспорта, логистики и водных ресурсов Абделькадера Амару. Один человек умер.