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КС: понимание брака как союза мужчины и женщины не противоречит международной норме права

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 16 марта. /ТАСС/. Понимание брака как союза мужчины и женщины не противоречит Конвенции о защите прав человека и Международному пакту о гражданских и политических правах, говорится в опубликованном в понедельник тексте заключения Конституционного суда (КС) по запросу президента России Владимира Путина о проверке закона о поправке.

"Понимание брака как союза мужчины и женщины, что согласуется со статьями 7 и 38 Конституции Российской Федерации и не противоречит Международному пакту о гражданских и политических правах (статья 23) и Конвенции о защите прав человека и основных свобод (статья 12), предусматривающим возможность создания семьи в соответствии с национальным законодательством, регулирующим осуществление этого права. Ни из Конституции Российской Федерации, ни из принятых на себя Россией международно-правовых обязательств не вытекает обязанность государства по созданию условий для пропаганды, поддержки и признания союзов лиц одного пола", - сказано в заключении.

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