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Работы по восстановлению Нотр-Дама прервали из-за коронавируса

В компании, отвечающей за реконструкцию, уточнили, что пока нет гарантии выполнения правил санитарной безопасности для тех, кто задействован в восстановлении собора

ПАРИЖ, 16 марта. /ТАСС/. Работы по восстановлению Собора Парижской Богоматери, пострадавшего во время пожара в апреле 2019 года, прерваны в связи с распространением коронавируса. Об этом сообщили в понедельник в государственной компании, отвечающей за реконструкцию собора.

В компании уточнили, что в настоящий момент нет гарантии выполнения правил санитарной безопасности для тех, кто задействован в восстановлении собора.

"В связи с этим работы приостановлены", - отметили в организации.

Сильный пожар в Соборе Парижской Богоматери произошел вечером 15 апреля 2019 года. Огонь удалось полностью потушить лишь утром следующего дня. Возгорание произошло в районе шпиля собора по не выясненным до сих пор причинам. Там проводились реставрационные и ремонтные работы. Огонь полностью уничтожил деревянную крышу и шпиль, который упал на каменный свод и пробил его в трех местах. Часть шпиля догорала уже на полу собора. Президент Франции Эмманюэль Макрон отдал распоряжение отреставрировать собор в пятилетний срок.

По данным Главного управления здравоохранения Франции на вечер воскресенья, в стране от болезни, вызываемой коронавирусом, умерли 127 человек. Инфицированы 5423, при этом 400 человек находятся в тяжелом состоянии.

Теги
ФранцияПожар в соборе Парижской БогоматериРаспространение коронавируса нового типа
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