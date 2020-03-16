Собянин назначен первым зампредом координационного совета по борьбе с коронавирусом

МОСКВА, 16 марта. /ТАСС/. Премьер-министр РФ Михаил Мишустин утвердил мэра Москвы Сергея Собянина первым заместителем председателя координационного совета при правительстве по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории России. Соответствующее распоряжение опубликовано в понедельник на сайте правительства.

"Утвердить члена координационного совета при правительстве Российской Федерации по борьбе с распространением новой коронавирусной инфекции на территории Российской Федерации ... Собянина С. С. первым заместителем председателя координационного совета", - говорится в документе.

Ранее Мишустин обратился к Собянину с просьбой помочь коллегам из регионов выстроить работу по противодействию распространению инфекции на местах, в том числе организационно и методически. Мэр 15 марта был назначен руководителем рабочей группы Госсовета по противодействию распространению коронавируса, Мишустин сообщал, что в совете при правительстве Собянин станет первым заместителем руководителя. Возглавляет координационный совет лично премьер-министр РФ. По словам премьера, работу в социальной сфере в ранге заместителя главы координационного совета будет курировать вице-премьер Татьяна Голикова, в области экономики - первый вице-премьер Андрей Белоусов, а вице-премьер Дмитрий Чернышенко будет отвечать за информационную составляющую и мониторинг ситуации.

По словам Мишустина, координационный совет будет в ежедневном режиме готовить решения, направленные на оперативное противодействие распространению инфекции и ограничение ее негативных последствий в РФ.