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Распространение коронавируса нового типа

Статую Свободы закрыли для посетителей

Вместе со статуей закрыт и расположенный с ней по соседству остров Эллис

НЬЮ-ЙОРК, 16 марта. /ТАСС/. Статуя Свободы в Нью-Йорке закрыта для посетителей из-за угрозы распространения нового коронавируса. Соответствующее заявление размещено в понедельник на сайте Управления национальных парков США, отвечающего за монумент на острове Либерти в гавани Нью-Йорка. Вместе со статуей закрыт и расположенный с ней по соседству остров Эллис, где в здании бывшего крупнейшего в Соединенных Штатах центра по приему мигрантов находится Музей иммиграции США.

"Национальный монумент статуя Свободы, а также остров Эллис с этого момента временно закрыты для посещения в связи со вспышкой COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)", - говорится в заявлении управления. Туристы, заранее купившие билеты, могут рассчитывать на компенсацию.

Ранее власти штатов Нью-Йорк, Нью-Джерси и Коннектикут ввели на своей территории запрет на проведение мероприятий с участием более 50 человек. Он вступает в силу в понедельник в 20:00 по времени Восточного побережья США (03:00 мск).

Статуя Свободы установлена на острове Либерти (до 1956 года - остров Бедлоу) в Верхней Нью-Йоркской бухте в 3 км к юго-западу от острова Манхэттен. В июне 1885 года она в разобранном виде была доставлена на пароходе в Нью-Йорк в качестве подарка Соединенным Штатам от народа Франции. Торжественное открытие памятника состоялось 28 октября 1886 года. В 1984 году статуя была включена в Список всемирного наследия ЮНЕСКО.

Как сообщила в понедельник телекомпания CNN со ссылкой на данные федеральных центров по контролю и профилактике заболеваний, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 4008, умерли по меньшей мере 70 человек.

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СШАРаспространение коронавируса нового типа
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