Семью из России с двумя детьми не пропустили в Черногорию

БЕЛГРАД, 17 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Черногорские пограничники не пропустили российскую семью из пяти человек, в том числе двух маленьких детей, на территорию страны после 24-часового ожидания на границе. Об этом корр. ТАСС сообщила во вторник одна из пострадавших - Ольга Комарова.

Несмотря на вмешательство в ситуацию российских дипломатов в Черногории и поддержку соотечественников в стране, россиянам отказали во въезде.

"Черногорцы не пропустили, мы подписали отказной лист, составленный с нарушениями, но воевать с ними уже не было сил. Мы стоим на сербской границе, в перспективе - до утра. Много машин", - сообщила Комарова.

Ранее российская семья из пяти человек, в том числе двух маленьких детей четырех и шести лет, оказалась заблокирована из-за заградительных мер против коронавируса, введенных Сербией и Черногорией в нейтральной зоне между пограничными КПП двух стран. Как сообщила в понедельник ТАСС Ольга Комарова, они путешествовали из России в Черногорию на автомобиле, пересекли границу Сербии 15 марта на погранпереходе Бродарево и подъезжали к КПП Добраково, когда узнали, что граница Черногории закрыта. Россияне около суток находились в нейтральной зоне в автомобиле, по их словам, пограничники обращались с ними грубо и требовали подписать отказной лист, запрещающий им въезд в Черногорию. У российских граждан есть недвижимость в Черногории, однако вид на жительство, который выдается на основании купленной недвижимости, оказался просроченным.

Вечером 15 марта Черногория запретила въезд на территорию страны всем иностранным гражданам, кроме имеющих вид на жительство. Черногория остается единственной страной ЕС, где не зафиксировано ни одного случая заражения коронавирусом нового типа. Ранее власти Черногории ввели ряд запретов в связи с пандемией, в том числе запретили проведение массовых акций на две недели.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По данным ВОЗ, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.