Власти Чили попросили эвакуировать иностранцев с лайнера, на котором выявили коронавирус

БУЭНОС-АЙРЕС, 17 марта. /ТАСС/. Правительство Чили попросило другие страны эвакуировать своих граждан со стоящего у берегов республики круизного судна Silver Explorer, на борту которого были зафиксированы случаи заражения новым коронавирусом. Об этом сообщил в понедельник министр здравоохранения государства Хайме Маньялич.

"Вместе с главой региона мы приняли решение попросить страны, граждане которых находятся на судне, стоящем у порта города Пуэрто-Монтт, эвакуировать их, используя военно-воздушную базу Пуэрто-Монтта", - сказал он на пресс-конференции, которая транслировалась в Periscope.

По его словам, пять пассажиров лайнера в настоящее время находятся в больнице города Пуэрто-Монтт. "Пять иностранных туристов из-за тяжести их состояния не могли находиться на судне, и их доставили в больницу Пуэрто-Монтта. У них был подтвержден коронавирус", - отметил он.

В посольстве РФ в Чили ТАСС сообщили, что "информации о том, что среди пассажиров данного лайнера имеются российские граждане, нет".

Silver Explorer, на борту которого было 111 пассажиров и 120 членов экипажа, совершал круиз вокруг южных берегов Чили. 12 марта один из пассажиров судна сошел в городке Калета-Тортел. У туриста был выявлен коронавирус, и населенный пункт закрыли на 14 дней на карантин.

Власти Чили сообщили о первом подтвержденном случае заражения коронавирусом 3 марта. К настоящему моменту число заболевших достигло 155 человек. Президент Чили Себастьян Пиньера объявил, что с 18 марта страна закрывает границу для иностранцев. Ранее глава государства запретил заход пассажирских лайнеров в чилийские порты до конца сентября.