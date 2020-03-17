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Распространение коронавируса нового типа
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Президент Колумбии объявил о закрытии границ страны

Это мера для предотвращения распространения коронавируса

БОГОТА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Колумбии приняли решение закрыть границы страны для предотвращения распространения коронавируса. Об этом в понедельник сообщил президент республики Иван Дуке.

"Я хотел бы сообщить колумбийцам, что я принял решение закрыть с полуночи (17 марта - прим. ТАСС) все сухопутные, морские и речные границы страны", - написал он в Twitter.

Дуке добавил, что граница будет закрыта до 30 мая.

12 марта правительство Колумбии приняло решение объявить чрезвычайное положение в сфере здравоохранения из-за угрозы распространения коронавируса, которое будет действовать до 30 мая. Первый случай заражения был зафиксирован в стране 6 марта, общее число заразившихся к настоящему моменту составляет 57 человек.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

Теги
КолумбияРаспространение коронавируса нового типа
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