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Распространение коронавируса нового типа

Венесуэла вводит карантин из-за коронавируса на всей территории страны

Число инфицированных в стране достигло 33

КАРАКАС, 17 марта. /ТАСС/. Президент Венесуэлы Николас Мадуро сообщил в понедельник, что в связи с распространением коронавируса власти республики приняли решение ввести карантин на всей территории страны.

"Начиная с завтрашнего дня, вторника, 17 марта, с 05:00 (12:00 мск - прим. ТАСС), вся Венесуэла отправляется на коллективный карантин", - заявил глава государства во время выступления в Каракасе, которое транслировалось по государственному телевидению. Мадуро добавил, что это "жесткая и необходимая мера".

Правительство Венесуэлы проинформировало о первых двух случаях заражения коронавирусом в стране 13 марта. К настоящему моменту власти подтвердили наличие 33 заболевших.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран, включая Россию, и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, более 6 тыс. умерли.

Теги
ВенесуэлаРаспространение коронавируса нового типа
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