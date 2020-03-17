В США суд над россиянином Никулиным приостановили из-за коронавируса

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Разбирательство по существу дела россиянина Евгения Никулина в федеральном суде Северного округа американского штата Калифорния из-за распространения нового коронавируса приостановлено минимум до четверга, 19 марта. Об этом говорится в постановлении суда, поступившем в понедельник в его электронную базу.

В документе отмечается, что суд, проходящий в Сан-Франциско, "приостановлен на 48 часов, он возобновится в четверг, 19 марта". Как следует из постановления, суд рассматривает возможность того, что процесс будет приостановлен на более продолжительный срок. Данное решение принято по итогам консультаций со сторонами обвинения и защиты. Жителям Сан-Франциско ранее было предписано из-за распространения вируса в течение трех недель не выходить без крайней необходимости из своих домов.

Адвокат Никулина, обвиняемого в США в киберпреступлениях, Аркадий Бух 9 марта сообщил ТАСС, что отбор жюри присяжных завершен. По словам защитника, процесс будет продолжаться три недели.

В базу суда также поступили указания судьи для присяжных. Им предписано "не обсуждать дело и не искать информацию о нем". Присяжным также предложено сообщить о том, смогут ли они выполнять свои обязанности в случае дальнейших приостановок разбирательства.

Власти США обвиняют россиянина в ряде преступлений, в том числе в незаконном проникновении в компьютерные системы и краже личных данных. Он был задержан 5 октября 2016 года в Праге. В ноябре того же года требование выдать Никулина поступило в Минюст Чехии от российской стороны. В РФ его обвинили в краже через интернет 3,4 тыс. долларов в 2009 году.

Чехия в марте 2018 года подтвердила, что Никулин был выдан американской стороне. Вскоре после этого он предстал перед судом в Сан-Франциско, где заявил о своей непричастности к хакерским атакам.