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Распространение коронавируса нового типа
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Украина приостановила работу пунктов пропуска на границе с Крымом

Мера введена до 3 апреля
Описание
© Алексей Павлишак/ТАСС

КИЕВ, 17 марта. /ТАСС/. Украина приостановила работу контрольных пунктов въезда-выезда (КПВВ) на границе с Крымом до 3 апреля и серьезно ограничила пропуск граждан. Об этом во вторник сообщило МВД Украины в Telegram-канале.

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"Работа на КПВВ на границе с временно оккупированной территорией Крыма прекращена до 3 апреля", - сказано в сообщении. При этом уточняется, что будет производиться пропуск только ряда граждан Украины.

В МВД отметили, что на территорию Крыма с украинской стороны будут пропускаться только граждане Украины и члены их семей, которые имеют регистрацию в Крыму. В обратном направлении будут пропускаться только граждане Украины, зарегистрированные за пределами Крыма. "Также будут пропускать лиц с целью обеспечения защиты национальных интересов или в связи с выполнением международных обязательств, представителей дипломатических учреждений и гуманитарных миссий, выезжающих с временно оккупированной территории Автономной республики Крым", - добавили в министерстве. Выезд с территории Крыма иностранцев и лиц без гражданства "осуществляется по согласованию с Министерством по вопросам реинтеграции временно оккупированных территорий", добавили в МВД.

Новые парвила въезда-выезда, вводимые Украиной, проводятся в рамках противодействия распространению нового коронавируса. Со вторника Украина прекратила все виды международных регулярных пассажирских перевозок, закрыла около половины пунктов пропуска вдоль всей границы, а также ввела ограничение на междугороднее сообщение внутри страны. На Украине зарегистрировано семь случаев нового коронавируса, из которых два - в Киеве, один - в Житомирской области, остальные - в Черновцах. Один человек умер.

Теги
УкраинаРоссияКрымРаспространение коронавируса нового типа
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