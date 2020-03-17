Членов польского правительства проверяют на коронавирус после заражения одного министра

ВАРШАВА, 17 марта. /ТАСС/. Большинство членов кабинета министров Польши отправлены в карантин и сдали анализ на наличие коронавируса после выявления инфекции у министра окружающей среды Михала Воща. Об этом сообщил во вторник в эфире Польского радио глава канцелярии польского правительства Михал Дворчик.

"Вчера после того, как оказалось, что Михал Вощ болен, были запущены процедуры", - сказал он. "Всем членам правительства, которые были на последнем заседании, сделаны тесты. Результаты должны быть сегодня", - указал он, подчеркнув, что "пока они остаются в карантине".

Дворчик добавил, что на заседании вместе с заразившимся министром окружающей среды присутствовали 24 члена правительства, не было девяти министров. "Не было премьера [Матеуша Моравецкого] и министра [здравоохранения Лукаша] Шумовского", - продолжил представитель правительства.

По его словам, теперь власти Польши будут действовать в зависимости от ситуации и следовать правилам. "Подождем результатов анализов", - отметил он.

В Польше число выявленных случаев заражения коронавирусом приближается к 200. Четыре человека умерли. По последним данным, сейчас в больницах находится 768 пациентов, госпитализированных с подозрением на заражение, более 10 тыс. находятся в условиях домашнего карантина, более 30 тыс. под эпидемиологическим надзором.