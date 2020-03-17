В Московской соборной мечети будут круглосуточно читать Коран в связи с коронавирусом

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Коран будут круглосуточно читать в Московской соборной мечети с 17 марта в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом сообщается на сайте Совета муфтиев России.

"Начиная с 17 марта, <...> в Московской cоборной мечети круглосуточно читаются аяты Священного Корана <...> В эти дни чтение призвано стать формой нашего общего обращения к Всевышнему Аллаху в связи с распространением коронавируса во всем мире", - говорится в сообщении.

Ранее Духовное управление мусульман Российской Федерации (ДУМ РФ) издало приказ о том, что воскресные школы при мечетях и образовательные организации ДУМ РФ перейдут на удаленное обучение, а если это невозможно, прекратят работу.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, почти 7 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.