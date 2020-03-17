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Молния

Грушко: РФ предпринимает все необходимое для эвакуации российских граждан из-за рубежа

Россия предпринимает все необходимые меры для эвакуации граждан РФ из-за рубежа в связи с распространением коронавируса - Грушко.

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Распространение коронавируса нового типа
Главное о коронавирусной эпидемии. Что делать прямо сейчас
В России зарегистрировано более 90 случаев инфицирования новым коронавирусом SARS-CoV-2, и нервы начинают сдавать. Мы подготовили карточки с ответами на самые частые вопросы. Паниковать не нужно, но следует кое-что предпринять
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