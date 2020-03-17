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Распространение коронавируса нового типа

Володин призвал законодательно обеспечить решения по борьбе с коронавирусом

Ранее первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Дума планирует рассмотреть в приоритетном порядке законопроекты, которые облегчат доступ граждан к лекарствам

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Госдума должна в оперативном порядке законодательно обеспечить решения исполнительной власти в области борьбы с распространением нового коронавируса. Об этом во вторник заявил спикер нижней палаты Вячеслав Володин.

"Главный сегодня приоритет - борьба с коронавирусом. Нам необходимо сделать все, чтобы через законодательные решения обеспечить принятые решения правительства, координационного совета, который во главе с премьером создан и каждый день принимает определенные решения", - сказал Володин в ходе пленарного заседания.

По его словам, такие решения зачастую требуют внесения изменений в законодательство. "Нам правильно было бы включиться в работу, участвовать в принятии решений, законодательно обеспечивать их оперативно, - отметил он. - Мы в повестку ряд таких законов включили, причем в приоритетном порядке, чтобы они были рассмотрены в течение недели".

Председатель нижней палаты также призвал парламентариев активно работать с избирателями. "Наша задача - сделать все для того, чтобы мы как законодатели взяли на себя часть и нагрузки, и ответственности. И еще раз хочу подчеркнуть, сделали все от нас зависящее для того, чтобы эта проблема ушла, чтобы мы ее преодолели", - заключил Володин.

В понедельник первый замглавы фракции "Единая Россия" Андрей Исаев сообщил, что Дума планирует рассмотреть в приоритетном порядке законопроекты, которые облегчат доступ граждан к лекарствам. Речь идет об инициативах по фиксации кабмином цен на препараты в случае чрезвычайных обстоятельств, приобретению безрецептурных лекарств через интернет, а также о проекте о биологической безопасности в РФ.

Теги
Володин, Вячеслав ВикторовичРаспространение коронавируса нового типа
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