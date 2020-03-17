Дума открывает ФСИН доступ к врачебной тайне наркозависимых осужденных

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Депутаты Госдумы во вторник приняли во втором, основном чтении правительственный законопроект, который позволяет раскрывать врачебную тайну сотрудникам уголовно-исполнительной инспекции, если они осуществляют контроль за исполнением осужденным обязанности пройти лечение от наркомании.

Документ предлагает дополнить перечень случаев, при которых разрешается предоставлять сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина или его законного представителя. В частности, доступ к таким сведениям смогут получить представители органы уголовно-исполнительной системы в рамках контроля за исполнением осужденными обязанности пройти лечение от наркомании, а также медицинскую или социальную реабилитацию.

Действующий сегодня закон позволяет суду обязать наркозависимого осужденного пройти лечение от наркомании, а также медицинскую или социальную реабилитацию. Контроль за этим процессом осуществляют сотрудники уголовно-исполнительной инспекции. Но при этом они имеют право запрашивать сведения, составляющие врачебную тайну, без согласия гражданина только в связи с исполнением уголовного наказания и осуществлением контроля за поведением условно осужденного.

Правительственный законопроект уточняет полномочия сотрудников уголовно-исполнительной инспекции. Члены профильного думского комитета ранее отмечали, что законопроект направлен на охрану здоровья лиц, больных наркоманией и профилактику незаконного потребления наркотических средств и психотропных веществ в РФ.