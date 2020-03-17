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Распространение коронавируса нового типа

Спикер Госсовета Константинов считает, что санкции защитили Крым от коронавируса

Владимир Константинов также отметил, что федеральные власти поддержали предложение региона о закрытии границы с Украиной
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов Сергей Павлив/ТАСС
Описание
Председатель Госсовета РК Владимир Константинов
© Сергей Павлив/ТАСС

СИМФЕРОПОЛЬ, 17 марта. /ТАСС/. Санкции Запада сыграли положительную роль в защите Крыма от коронавируса, считает председатель Госсовета республики Владимир Константинов.

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"В Крыму хорошая обстановка, спокойная, никаких признаков тревоги нет. Санкции сыграли хорошую роль для нас. Если бы у нас летали самолеты, вы представьте себе на минуточку, как это все отследить. Поэтому Крым на фоне других регионов Европы выглядит очень благополучным регионом", - сказал Константинов журналистам.

Он добавил, что федеральные власти поддерживают предложение республики о закрытии границы с Украиной.

В понедельник глава республики Сергей Аксенов сообщил о предложении Крыма закрыть границу с Украиной из-за ситуации с распространением коронавируса, так как через границу шел большой поток украинцев. Инициативу властей региона поддержали и власти Севастополя.

После проведенного в 2014 году референдума и воссоединения Крыма и Севастополя с Россией Украина и другие страны ввели ряд санкций против России, российских бизнесменов и политиков, посещавших Крым людей и компаний, ведущих бизнес на полуострове. В некоторых странах ведется информационная блокада сведений о ситуации на полуострове, возникают сложности с представлением региона на международных мероприятиях за рубежом.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 170 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрировано 93 случая инфицирования.

 

Теги
РоссияАксенов, Сергей ВалерьевичКонстантинов, Владимир АндреевичКрымСевастопольРаспространение коронавируса нового типа
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