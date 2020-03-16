Власти Севастополя поддерживают предложение закрыть границу с Украиной из-за коронавируса

СИМФЕРОПОЛЬ, 16 марта. /ТАСС/. Власти Севастополя поддерживают решение руководства Крыма обратиться к федеральным властям с просьбой закрыть российско-украинскую границу на территории полуострова в связи с ростом распространения коронавируса в мире, сообщил в понедельник журналистам врио губернатора города Михаил Развожаев.

Глава Крыма Сергей Аксенов ранее в понедельник сообщил журналистам, что после консультаций с управлением ФСБ по Республике Крым принято решение направить федеральным властям предложение закрыть границу с Украиной на полуострове. Он отметил, что сейчас через границу идет большой поток граждан Украины. На пунктах пропуска дежурят медики, и людей с повышенной температурой отправляют в больницы.

"Сегодня разговаривал с Сергеем Валерьевичем Аксеновым. Они сегодня будут обращаться на федеральный уровень, чтобы перекрыть границу с Украиной. Еще один дополнительный угрожающий канал людей, которые могли быть контактерами, будет перекрыт", - сказал Развожаев.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась примерно на 130 стран и была 11 марта признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 160 тыс. человек, более 6 тыс. умерли. По данным оперативного штаба, в России зарегистрировано 93 случая инфицирования.