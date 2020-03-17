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Распространение коронавируса нового типа
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Один из основных кандидатов на пост главы ХДС заразился коронавирусом

До конца следующей недели он будет находиться дома на карантине

БЕРЛИН, 17 марта. /ТАСС/. Один из основных кандидатов на пост председателя Христианско-демократического союза (ХДС) Германии - 64-летний Фридрих Мерц - заразился коронавирусом нового типа. Об этом сообщил во вторник телеканал N-TV.

"Взятый у меня в воскресенье на коронавирус анализ дал положительный результат. До конца следующей недели я буду находиться дома на карантине", - приводит канал слова самого Мерца. "К счастью, у меня пока незначительные симптомы. Все выступления отменены. Я строго следую указаниям органов здравоохранения", - отметил политик.

На пост главы ХДС официально претендуют пока три человека - Мерц, премьер-министр федеральной земли Северный Рейн - Вестфалия Армин Лашет, а также глава комитета Бундестага по международным делам Норберт Рётген.

Немецкие эксперты считают, что у Мерца немало шансов победить и что основная борьба развернется между ним и Лашетом. С 2000 по 2002 год он возглавлял фракцию консерваторов в Бундестаге, в 2004 году вышел из руководящих органов ХДС, а уже в 2009 году окончательно ушел с госслужбы. По некоторым данным, это произошло из-за разногласий с канцлером Ангелой Меркель. В конце 2018 года Мерц уже выдвигал свою кандидатуру на пост главы ХДС, но тогда с незначительным отставанием проиграл действующему председателю Аннегрет Крамп-Карренбауэр.

Внеочередной съезд христианских демократов, на котором делегаты должны были определиться с будущим руководителем ХДС, изначально планировалось провести 25 апреля, но из-за стремительного распространения коронавируса он был перенесен на неопределенное время.

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ГерманияРаспространение коронавируса нового типа
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