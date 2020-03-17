В новосибирском лицее появится робот-помощник для проведения уроков

НОВОСИБИРСК, 17 марта. /ТАСС/. Робот-ассистент, владеющий несколькими языками, для помощи учителю при проведения уроков информатики и робототехники, появится в новосибирском лицее "Надежда Сибири" 1 сентября. В следующем году департамент образования города планирует внедрить разработку сразу в несколько учебных заведений, сообщил в пресс-центре ТАСС во вторник один из инициаторов проекта, директор компании по созданию голосовых ассистентов iVoice technology Андрей Заворин.

"В образовании мы делаем сейчас проект, который будет реализован на базе лицея "Надежда Сибири". В следующем году мы начнем его реализовывать на базе многих опорных учебных заведений. Мы разрабатывает программное обеспечение для робота, который будет ассистировать учителю. Это такой ассистент-помощник. Наша компетенция - это разработка софта, и мы будем формировать медийный контент, который касается содержания уроков информатики, робототехники, технологии", - сообщил Заворин, пояснив, что одной из функций робота станет также умение общаться на нескольких языках, в частности, на немецком и английском. Разработчик отметил, что робот-ассистент может быть задействован и на уроках по преподаванию языка.

Также школьники смогут использовать робота для обучения, разрабатывая программный код для ассистента и используя его как наглядное пособие. "Фактически это компьютер, в который сами ребята могут делать софт, контент, и он будет работать", - уточнил Заворин.

Созданием аппаратной части для робота-помощника, который ростом чуть ниже человека, займется китайская корпорация UBTech Robotics, один из крупнейших в мире разработчиков подобных машин. UBTech Robotics сотрудничает со многими российскими компаниями в сфере IT-технологий.

Как пояснил журналистам глава департамента промышленности и инноваций Новосибирска Александр Люлько, проект ранее был представлен городскому департаменту образования, рассматривается возможность в 2021 году поставить роботов сразу в несколько учебных заведений Новосибирска. Кроме этого, iVoice technology планирует похожие технологии в школах Казахстана, в 40% которых есть недостаток учебных пособий для занятий робототехникой.