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Распространение коронавируса нового типа

"ВКонтакте" запускает ленту с новостями о коронавирусе

В ней будут публиковаться новости от проверенных источников

Социальная сеть "ВКонтакте" запускает новостную ленту для записей о коронавирусе, в которой будут публиковаться новости от сообществ медиапроектов, ответственных ведомств и НКО. Об этом сообщили в пресс-службе компании.

В ленте пользователи найдут как актуальную информацию о COVID-19, так и идеи, как провести карантин с пользой. Кроме того, будут доступны подборки скидок в онлайн-сервисах.

Лента станет доступна всем пользователям в ближайшее время в приложении для iOS и Android, а также в десктопной версии.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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