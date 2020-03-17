Грудинин подал в суд на "ВКонтакте"

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин обратился в Смольнинский районный суд Петербурга с иском к социальной сети "ВКонтакте", сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Павла Грудинина, Ксении Кутюхиной <...> к ООО "ВКонтакте". Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В числе заявителей иска также фигурируют двое несовершеннолетних детей Грудинина. Кроме того, истцы просят суд обязать удалить из сети "некоторую информацию" и взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов.