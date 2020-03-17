{{dayPoint.date | date : 'd MMMM yyyy'}}
{{newsPoint.date * 1000 | date : 'HH:mm'}} {{newsPoint.mark}}
{{newsPoint.title}}
{{newsPoint.title+ ' '}}
{{newsPoint.subtitle}}
Все новости
Обновлено 

Грудинин подал в суд на "ВКонтакте"

Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" просит суд признать факт нарушения соцсетью права на охрану частной жизни
Павел Грудинин Михаил Метцель/ТАСС
Описание
Павел Грудинин
© Михаил Метцель/ТАСС

САНКТ-ПЕТЕРБУРГ, 17 марта. /ТАСС/. Директор ЗАО "Совхоз имени Ленина" Павел Грудинин обратился в Смольнинский районный суд Петербурга с иском к социальной сети "ВКонтакте", сообщили журналистам в объединенной пресс-службе судов города.

"Смольнинский районный суд Санкт-Петербурга зарегистрировал исковое заявление Павла Грудинина, Ксении Кутюхиной <...> к ООО "ВКонтакте". Истцы просят суд признать факт нарушения ответчиком прав истцов на охрану частной жизни", - сказано в распространенном пресс-службой сообщении.

В числе заявителей иска также фигурируют двое несовершеннолетних детей Грудинина. Кроме того, истцы просят суд обязать удалить из сети "некоторую информацию" и взыскать с ответчика моральный вред по одному рублю в пользу каждого из истцов.

Теги
РоссияГрудинин, Павел Николаевич
Реклама на ТАСС
Распространение коронавируса нового типа
Все федеральные учреждения культуры закроют для посетителей
Ранее о закрытии уже объявили Пушкинский музей и Третьяковская галерея
Читать полностью
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС
Реклама на ТАСС