Власти Башкирии вывезут более 4 тыс. жителей республики из-за рубежа

УФА, 17 марта. /ТАСС/. Власти Башкирии вывезут чартерными рейсами более 3 тыс. жителей республики, находящихся в ОАЭ, Таиланде, Вьетнаме и Индии, еще около 1 тыс. человек прилетят из Австрии регулярным рейсом через Москву. Такие меры принимаются в связи с распространением коронавирусной инфекции, сообщил во вторник председатель госкомитета республики по транспорту и дорожному хозяйству Тимур Мухаметьянов на заседании президиума правительства региона.

"За границей пребывают более 4,3 тыс. жителей Башкирии. В первую очередь это ОАЭ, Индия, Таиланд, Вьетнам - около 3 тыс. человек, и Австрия - около 1 тыс. человек. Из первого блока стран вывоз будет обеспечен чартерными рейсами, из Австрии пассажиры будут вывозиться регулярным сообщением, авиакомпанией "Аэрофлот" через Москву", - сказал он.

Всех пассажиров международных рейсов в аэропорту Уфы проверяют тепловизором. Со вторника также будут замерять температуру всех прилетевших из Москвы, добавил Мухаметьянов. Аналогичные меры контроля соблюдаются на железнодорожном вокзале.

Также Башкирия получила средства из федерального бюджета на приобретение аппаратов искусственной вентиляции легких (ИВЛ), добавила замминистра финансов республики Лилия Истамгалина. По данным управления Роспотребнадзора по Башкирии, в больницах региона есть 1031 аппарат ИВЛ.

"Мы получили 30 млн рублей из федерального бюджета на приобретение аппаратов ИВЛ, эти средства доведены до Минздрава. До выхода распоряжения главы [республики Радия Хабирова] уже была подготовлена заявка почти на 60 млн рублей, там и приобретение оборудования, дезинфицирующие средства, противочумные костюмы", - сказала Истамгалина.

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.