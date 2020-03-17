Празднование Наурыза, фестивали и концерты отменили в регионах РФ из-за коронавируса

На Кубани, по данным министерства культуры региона, не состоятся первые в России гастроли звезды парижского ревю-театра "Лидо", знаменитого клоуна Хуш-ма-Хуша, который должен был дать 15 представлений в Краснодарском государственном цирке.

МОСКВА, 17 марта. /ТАСС/. Ограничения, принятые в регионах России для борьбы с распространением коронавирусной инфекции, продолжают вносить коррективы в культурно-событийную повестку. Фестиваль корейской культуры в Приморье, празднование прихода весны - Наурыза - на Алтае, спектакли в Воронеже, Ростове-на-Дону и Карелии, фестиваль Дениса Мацуева в Перми и многие другие мероприятия отменены или отложены на фоне эпидемической ситуации, передают корреспонденты ТАСС.

Театрально-зрелищные и концертные мероприятия из-за эпидемической ситуации отменят в Ульяновской области с 19 марта, временно ограничено обслуживание посетителей музеев, пользователей библиотек и архивов, а также приостановлена продажа билетов на культурно-массовые мероприятия на апрель и май 2020 года, сообщили ТАСС в пресс-службе министерства искусства и культурной политики региона.

В Карелии после введения запрета на массовые мероприятия от 50 человек работу приостановили все театры, выставочные залы отменяют вернисажи выставок. Все экскурсии и торжественные открытия отменены в выставочных залах музея-заповедника "Кижи" в Петрозаводске, филиалы работают только для индивидуальных посетителей. "На 18 марта у нас была намечена конференция по старообрядчеству - она будет проходить онлайн. Точно отменен детский праздник на острове Кижи, который традиционно проходит 1 июня", - отметили в пресс-службе музея.

В Воронеже приостановили с 17 марта по 1 апреля работу Кукольный театр имени Вольховского и Театр юного зрителя. Как рассказал ТАСС директор воронежского театра кукол Владимир Сафонов, при этом все актеры будут заняты в театре, дополнительного отпуска у них не будет. До 1 мая все детские спектакли приостановил Воронежский театр драмы имени Кольцова. Все спектакли, кроме сегодняшнего, отменили в Ростовском музыкальном театре - до особого распоряжения губернатора, сообщили ТАСС в учреждении.

В Приморском крае отменены фестиваль корейской культуры во Владивостоке, а также перенесены отборочные этапы конкурса "Студенческая весна", сообщили в пресс-службе правительства региона. "Отменен ряд мероприятий XXIX Международного фестиваля классической музыки "Дальневосточная весна": концерт пианиста из Германии Йойя Вендта (14 апреля), концерты с участием оперных звезд Южной Кореи (23 апреля), участие японского дирижера Нодока Окисава, проживающей в Германии (17 апреля), под вопросом участие дирижера из Франции Омара Эль Джамали (11 апреля)", - сообщили в пресс-службе.

В Архангельске из-за ситуации с коронавирусом в музыкально-театральном фестивале "Европейская весна", который открывается 17 марта, не будет принимать участие испанский театр "Ла Петита Малумалуга", сообщила ТАСС помощник худрука городского молодежного театра Анастасия Дедешина. Международный фестиваль Дениса Мацуева, который должен был пройти в Перми в десятый раз 19-22 марта, перенесли на конец апреля, рассказали ТАСС в пресс-службе краевой филармонии, которая является организатором мероприятия.

Как сообщила ТАСС гендиректор Новгородского областного театрально-концертного агентства Нина Маркова, подразделениями которого являются областной театр драмы имени Достоевского и филармония имени Аренского в Великом Новгороде, в учреждениях продолжаются репетиции, рабочий процесс не приостановлен, однако самих спектаклей, концертов до снятия ограничений не будет. "Это меры, которые нам необходимо было предпринять, и сейчас по гастрольным мероприятиям и концертам договариваемся о переносах, то есть не будет отменены совсем", - сказала она, добавив, что события предполагается перенести на осень.

В Калининградском областном драматическом театре полностью отменили детские спектакли, но перепрограммировали электронную систему продажи билетов: теперь в зал на 800 мест могут попасть лишь 260 зрителей. Как сообщила ТАСС пресс-секретарь театра Лидия Пименова, на малой сцене, зал которой рассчитан на 80 мест, постановки будут идти в обычном режиме.

Удаленный доступ

На работу в удаленном доступе перешел Государственный музей-заповедник Сергея Есенина в родном селе поэта Константиново в Рязанской области. "С сегодняшнего дня мы отменили все мероприятия, закрыли все экспозиции, отменили все экскурсии", - сообщил директор музея Борис Иогансон. Для посетителей доступен виртуальный тур на сайте музея, руководство учреждения обсуждает возможность проведения онлайн-трансляций в социальных сетях.

На более активную работу в онлайн-режиме переходит и Новгородский государственный объединенный музей-заповедник, где отменили массовые мероприятия с участием от 50 человек. Как сообщили ТАСС в пресс-службе учреждения, будет создана специальная страница на сайте, где желающие смогут посетить в режиме онлайн выставки и посмотреть фильмы.

Без фестивалей, Наурыза и праздника корюшки

Череда отмен с целью снижения рисков распространения коронавируса коснулась и целого ряда фестивалей. Так, в пресс-службе администрации Ставрополя ТАСС сообщили, что в городе отменили "Хоровой фестиваль", который должен был пройти в честь воссоединения Крыма с Россией. Кроме того, в мае не будет всероссийского фестиваля "Школьная весна" и международного молодежного фестиваля "На высоте". В пресс-службе губернатора региона сообщили, что на 2021 год перенесены международный фестиваль фейерверков, кинофестиваль "Герой и время" и еще более 20 международных и межрегиональных мероприятий. В Чебоксарах на неопределенный срок перенесен XXIV Международный балетный фестиваль, который был запланирован с 3 по 12 апреля.

В Республике Алтай отменили все массовые мероприятия, включая большую республиканскую ярмарку, на которую приезжают представители многих регионов Сибири. Не состоится в этом году и массовое празднование 22 марта прихода весны - праздника Наурыз, который отмечают тюркские народы, рассказали ТАСС в пресс-службе правительства Республики Алтай. Как сообщил на своей странице в Instagram глава Кош-Агачского района Серикжан Кыдырбаев, вместо Наурыза после окончания карантина он предлагает провести День домбриста.

Светлогорский театр эстрады "Янтарь холл" в Калининградской области из-за коронавируса объявил об отмене всех концертов и мероприятий до 30 апреля. Отменены, в частности, концерт к 50-летию группы "Машина времени" 1 апреля, творческая встреча с журналистом Леонидом Парфеновым, концерт испанского гитариста-виртуоза Педро Хавьера Гонсалеса, традиционный праздник корюшки.

Масштабные ежегодные фестивали отменены из-за коронавируса и на популярных горнолыжных курортах. В Шерегеше Кемеровской области отказались от проведения горнолыжного спуска в купальниках GrelkaFest, на который ждали больше 2 тыс. лыжников и сноубордистов из регионов России и зарубежных стран. На курорте "Роза хутор" на Красной Поляне отказались от высокогорного карнавала BoogelWoogel и спортивно-музыкального фестиваля NewStarCamp. Оба мероприятия перенесены на 2021 год, сообщают их организаторы на официальных страницах в соцсети "ВКонтакте".

Дезинфекция и "деморализация вирусов"

В Калининградской областной филармонии имени Светланова в оперативном порядке закупили ионизатор воздуха для концертного зала. "Приобрели также бытовые термометры, трижды в день измеряем температуру у всех сотрудников филармонии", - сказали в пресс-службе учреждения.

В Российской национальной библиотеке (РНБ) в Петербурге в комплексы зданий на площади Островского, Московском проспекте и набережной Фонтанки устанавливаются аппараты для дезинфекции рук посетителей читальных залов, сообщил ТАСС заместитель гендиректора РНБ Валентин Сидорин. Санитайзеры на входах и в гардеробе устанавливают и в учреждениях культуры Пермского края. В театрах после спектаклей или утром, а также в течение дня, а в музеях - каждые два часа проводят обеззараживающую обработку помещений и поверхностей, сотрудникам же предписано при малейших признаках ухудшения здоровья не выходить на работу.

В Республике Крым и Севастополе ограничений в работе учреждений культуры пока не вводится. Творческие коллективы относятся к ситуации с юмором. Так, на странице Севастопольского академического русского драматического театра рассказывается, что в здании несколько раз в день проходит влажная уборка, есть дезинфицирующие средства, которыми могут воспользоваться посетители, а в буфетах наливают горячие чай и кофе, "заряженные на полную деморализацию вирусов".

Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.