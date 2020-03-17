В СКФО из-за коронавируса сокращают время молитв и дезинфицируют места скопления людей

ЧЕРКЕССК, 17 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом: в мечетях рекомендовали сократить время молитв, проводится дезинфекция всех мест массового скопления людей, создаются лаборатории, где будут проводиться исследования на вирус. Также в регионах запущен мониторинг цен на продукты и проверяется наличие продуктовых запасов, вводится свободное посещение школ.
Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на Северном Кавказе не зафиксировано.
Сокращение времени молитв
Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей республики сократить время проведения пятничных обрядов, ограничившись самым обязательным, и порекомендовал в целях предупреждения распространения коронавируса "не посещать места массового скопления людей, а если это необходимо сделать, то избегать рукопожатий". Руководитель отдела фетв Муфтията Дагестана Зайнулла Атаев также порекомендовал имамам руководствоваться правилами профилактики и упреждения вирусных заболеваний как в самой мечети, так и на ее территории.
Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса, власти региона организуют комплексную работу по дезинфекции мечетей перед коллективными молитвами. По словам главы республики, такую развернутую работу проведут и в других общественных местах, обеспечив учреждения антисептической жидкостью.
Контроль за продуктами
Кроме того, на фоне сообщений о спросе на продукты власти регионов запустили мониторинг цен, также проверяется наличие продуктовых запасов. "На сегодняшний день мониторинг показал, что на прилавках торговых сетей республики есть вся необходимая продукция, на складах имеются запасы товаров, кроме того, не выявлены случаи искусственного завышения цен на продукцию, которая в эти дни особенно пользуется спросом. Мониторинг будет проводиться ежедневно", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии.
Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что с начала 2020 года на потребительском рынке республики не наблюдается значительного повышения стоимости продуктов питания, а по некоторым важным позициям зафиксировано даже снижение цен.
В Кабардино-Балкарии правительство рекомендовало торговым сетям организовать доставку товаров на дом старшему поколению. "Все складские помещения магазинов полностью укомплектованы продовольственными и непродовольственными товарами, в распределительных центрах, которые являются промежуточным звеном между компаниями-производителями, оптовиками и торговыми сетями, все категории товаров также представлены в полном объеме, заказы на поставки производятся в штатном режиме. В ближайшие месяцы дефицит товаров не предвидится, также в целях безопасности персонал магазинов обеспечен санитарными средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении главы республики.
В Ставропольском крае создана группа, которая будет осуществлять ежедневный мониторинг цен на товары из продуктовой корзины в торговых сетях края. "Мы не можем допустить остановку деятельности ни одного социально значимого предприятия в связи с введением карантина и должны быть готовы оперативно реагировать как на повышение спроса населения на продукцию, так и на потребность в сырье нашей перерабатывающей промышленности", - отметил министр сельского хозяйства Ставрополья Владимир Ситников.
Новые ограничения
Власти регионов продолжают вводить ограничительные меры в регионах. "Учитывая обеспокоенность родителей, с сегодняшнего дня в образовательных учреждениях и детских садах республики вводится свободное посещение, региональным и муниципальным органам власти и общественным организациям рекомендовано воздержаться от проведения массовых мероприятий, в том числе деловых, спортивных, культурных и развлекательных", - сказал глава КБР Казбек Коков.
По словам губернатора Ставропольского края Владимира Владимирова, закрывать образовательные учреждения в крае на карантин пока нецелесообразно. Вместе с тем мнение родителей, переживающих о состоянии здоровья своих детей, будет учтено. "Мы понимаем тревогу людей, которые очень переживают за здоровье своих детей. Поэтому вводим режим свободного посещения детских садов, школ и вузов. Принимать решение о том, посещать ли ребенку школу или детский сад, родители будут самостоятельно", - сказал Владимиров, его слова приводит пресс-служба.
Как сообщили ТАСС в Министерстве культуры Дагестана, его подведомственным учреждениям, главам районов и городов рекомендовано не проводить культурно-массовые мероприятия с числом участников более 50 человек до 10 апреля. Кроме того, при входе на работу у сотрудников учреждений культуры региона будут проверять температуру тела.
Новые лаборатории
В регионах округа также предпринимают дополнительные меры в медучреждениях. Так, в Ставропольском крае, по данным регионального Минздрава, дополнительно развернут пять лабораторий, где будут проводить исследования на коронавирус.
Передвижная лаборатория из Ставропольского края также отправится в Чечню. "Задача этой лаборатории - усилить диагностические возможности вновь прибывающих из Европы людей к нам, в Чеченскую Республику", - сказал ТАСС министр здравоохранения Чечни Эльхан Сулейманов.
По его словам, в регионе медицинский персонал обучают правилам оказания помощи при возможных вспышках коронавируса. "Готовность медицинского персонала к потенциально возможной встрече с коронавирусом полная - как в плане оснащения, так и знаний, мы предпринимаем ряд мер, чтобы вирус не попал в Чеченскую Республику. И если даже попадет, чтобы не распространялся с такой скоростью, как в странах Европы", - отметил он.
О вирусе
Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.