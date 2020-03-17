В СКФО из-за коронавируса сокращают время молитв и дезинфицируют места скопления людей

На Северном Кавказе не выявили ни одного случая заражения новой инфекцией

ЧЕРКЕССК, 17 марта. /ТАСС/. Власти регионов Северо-Кавказского федерального округа (СКФО) вводят дополнительные меры борьбы с коронавирусом: в мечетях рекомендовали сократить время молитв, проводится дезинфекция всех мест массового скопления людей, создаются лаборатории, где будут проводиться исследования на вирус. Также в регионах запущен мониторинг цен на продукты и проверяется наличие продуктовых запасов, вводится свободное посещение школ. Ни одного случая заражения коронавирусной инфекцией на Северном Кавказе не зафиксировано. Сокращение времени молитв Муфтият Дагестана призвал имамов мечетей республики сократить время проведения пятничных обрядов, ограничившись самым обязательным, и порекомендовал в целях предупреждения распространения коронавируса "не посещать места массового скопления людей, а если это необходимо сделать, то избегать рукопожатий". Руководитель отдела фетв Муфтията Дагестана Зайнулла Атаев также порекомендовал имамам руководствоваться правилами профилактики и упреждения вирусных заболеваний как в самой мечети, так и на ее территории.

На эту тему Что включает план правительства РФ по борьбе с коронавирусом? Главное

Как заявил глава Ингушетии Махмуд-Али Калиматов на заседании оперативного штаба по предупреждению коронавируса, власти региона организуют комплексную работу по дезинфекции мечетей перед коллективными молитвами. По словам главы республики, такую развернутую работу проведут и в других общественных местах, обеспечив учреждения антисептической жидкостью. Контроль за продуктами Кроме того, на фоне сообщений о спросе на продукты власти регионов запустили мониторинг цен, также проверяется наличие продуктовых запасов. "На сегодняшний день мониторинг показал, что на прилавках торговых сетей республики есть вся необходимая продукция, на складах имеются запасы товаров, кроме того, не выявлены случаи искусственного завышения цен на продукцию, которая в эти дни особенно пользуется спросом. Мониторинг будет проводиться ежедневно", - сообщили в пресс-службе главы и правительства Карачаево-Черкесии. Вице-премьер Дагестана Абдулмуслим Абдулмуслимов подчеркнул, что с начала 2020 года на потребительском рынке республики не наблюдается значительного повышения стоимости продуктов питания, а по некоторым важным позициям зафиксировано даже снижение цен. В Кабардино-Балкарии правительство рекомендовало торговым сетям организовать доставку товаров на дом старшему поколению. "Все складские помещения магазинов полностью укомплектованы продовольственными и непродовольственными товарами, в распределительных центрах, которые являются промежуточным звеном между компаниями-производителями, оптовиками и торговыми сетями, все категории товаров также представлены в полном объеме, заказы на поставки производятся в штатном режиме. В ближайшие месяцы дефицит товаров не предвидится, также в целях безопасности персонал магазинов обеспечен санитарными средствами индивидуальной защиты", - говорится в сообщении главы республики.

На эту тему Какие дополнительные меры вводит Россия в целях нераспространения коронавируса