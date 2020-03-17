WSJ: штатные сотрудники Facebook получат одноразовую прибавку в $1 тыс. к зарплате

НЬЮ-ЙОРК, 17 марта. /ТАСС/. Компания Facebook, владеющая одноименной социальной сетью, доплатит каждому своему штатному сотруднику $1 тыс. к следующей зарплате на фоне последствий вспышки коронавируса. Об этом сообщила во вторник газета The Wall Street Journal.

Она изложила содержание попавшего в ее распоряжение корпоративного циркуляра Facebook. Он адресован около 45 тыс. сотрудников компании, работающих на полную ставку. В циркуляре указывается, что этим сотрудникам гарантирована также выплата в первой половине текущего года премиальных за два календарных года.

Facebook, как и многие высокотехнологичные компании, рекомендовала своим сотрудникам перейти на удаленный режим работы из дома.

По информации университета Джонса Хопкинса, который проводит подсчеты на основе данных федеральных властей и властей штатов, число случаев заражения коронавирусом увеличилось в США до 5853, умерли по меньшей мере 97 человек. Произошедшая в конце 2019 года в Центральном Китае вспышка вызываемого новым коронавирусом заболевания распространилась более чем на 130 стран и была признана Всемирной организацией здравоохранения (ВОЗ) пандемией. По последним данным, в мире заразились свыше 180 тыс. человек, около 7 тыс. умерли. В России зарегистрированы 114 случаев инфицирования.