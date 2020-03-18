"Известия": сооружения для охоты, рыбалки и сбора растений в лесу предложили узаконить

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Комитет по бюджету и финансовым рискам Совета Федерации РФ разработал проект изменения в 11 статью Лесного кодекса РФ, согласно которому временные сооружения в лесу, предназначены для охоты, рыбалки и сбора дикорастущих растений будут узаконены. Об этом в среду сообщает издание "Известия" со ссылкой комитет Совфеда.

Один из авторов законопроекта, член комитета Совета Федерации РФ Дмитрий Шатохин пояснил изданию, что существующая процедура регистрации лесных построек чрезвычайно сложная. В случае принятия изменения в статью Лесного кодекса, граждане России получат право добровольного строительства общедоступных объектов временного пребывания в лесах. При этом будет необходимо предупредить региональное Министерство природы.

В свою очередь в Рослесхозе сообщили "Известиям", что создание новых построек, возможность пользоваться которыми есть у неограниченного числа людей, приведет к росту пожарной опасности в лесах, а также риску незаконной вырубки и развитию браконьерства.