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Распространение коронавируса нового типа

За сутки коронавирусом в Китае заразились 13 человек

Выздоровели еще 922 человека, умерли 11, проинформировал госкомитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР

ПЕКИН, 18 марта. /ТАСС/. Число жертв нового коронавируса в Китае за последние сутки возросло на 11 человек, количество заразившихся увеличилось на 13, выздоровели еще 922 человека. Об этом сообщил в среду Государственный комитет по вопросам гигиены и здравоохранения КНР.

По данным ведомства, число инфицированных в стране за всю историю эпидемии достигло 80,8 тыс. человек, из них выздоровели 69,6 тыс., умерли 3237. Согласно обновленным данным, официальный показатель смертности от вируса по Китаю составляет ровно 4% вместо 3,98% днем ранее. Доля выздоровевших за сутки увеличилась с 84,9% до 86%.

Теги
КитайРаспространение коронавируса нового типа
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