В Южной Корее число инфицированных коронавирусом превысило 8,4 тыс.

СЕУЛ, 18 марта. /ТАСС/. Число случаев заражения коронавирусом нового типа в Республике Корея увеличилось на 93, достигнув 8413. За сутки умерли три человека, общее число летальных исходов достигло 84, сообщил в среду Центр контроля и профилактики заболеваний при министерстве здравоохранения страны.

46 заболевших выявлены в городе Тэгу, девять - в провинции Кёнсан-Пукто, 21 - в столичном регионе, включая Сеул, Инчхон и провинцию Кёнгидо. Количество новых случаев заражения четвертый день подряд не превышает сотню.

По данным южнокорейских врачей, из больниц за сутки выписаны 139 выздоровевших пациентов. Всего с начала распространения коронавируса в Южной Корее излечились 1540 человек.