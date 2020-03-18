Число умерших от коронавируса в Австралии возросло до шести человек

СИДНЕЙ, 18 марта. /ТАСС/. В Австралии от вызванной коронавирусом болезни умерли уже шесть человек. Об этом в среду сообщили в Департаменте здравоохранения штата Новый Южный Уэльс.

В заявлении ведомства указано, что в ночь со вторника на среду в одной из больниц Сиднея умер 86-летний мужчина, "у которого ранее был подтвержден диагноз COVID-19 (вызываемое коронавирусом заболевание - прим. ТАСС)". По данным департамента, за минувшие сутки число инфицированных на территории региона возросло с 210 до 267 человек.

На территории Австралии в настоящий момент зарегистрировано 512 случаев инфицирования коронавирусом, за минувшие сутки число заразившихся выросло на 136 человек. Более 2 тыс. ожидают результатов анализа на наличие вируса. Диагноз первого пациента был подтвержден в Мельбурне 25 января. К настоящему моменту порядка 25 человек выздоровели, шестеро - умерли.