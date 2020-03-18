Власти Макао и Тайваня запретили въезд иностранцам из-за коронавируса

ГОНКОНГ /СЯНГАН/, 18 марта. /ТАСС/. Власти специального административного района КНР Макао со среды закрыли въезд на свою территорию для иностранцев, чтобы предотвратить распространение коронавирусной инфекции. Об этом сообщила газета Macau Daily Times, уточнив, что исключение составляют приезжие из материкового Китая, Гонконга и Тайваня.

На этой неделе в городе было выявлено три новых завозных случая заражения коронавирусной инфекцией - впервые за 40 дней. Ранее здесь было зарегистрировано 10 заболевших, после чего власти "азиатской игорной столицы" в начале февраля закрыли на две недели все казино.

О закрытии границ для иностранцев с некоторыми исключениями объявил и Тайвань. Министр здравоохранения острова Чэнь Шичжун сообщил на пресс-конференции в среду, что мера начнет действовать с четверга. "Она необходима в связи с резким увеличением завозных случаев в последние три дня", - отметил он. В общей сложности на Тайване было зарегистрировано 77 случаев заражения, из которых 50 были "импортными".

Что касается Гонконга, местные власти с 19 марта вводят режим обязательного двухнедельного карантина для всех прибывающих из-за рубежа. О запрете въезда пока речи не идет.