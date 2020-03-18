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Путин выразил соболезнования в связи со смертью Валентины Гагариной

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина умерла 17 марта на 85-м году жизни

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Президент России Владимир Путин выразил соболезнования дочерям Валентины Гагариной в связи с ее смертью. Телеграмма опубликована в среду на сайте Кремля.

"Валентина Ивановна была добрым, интеллигентным, очень порядочным и душевно щедрым человеком. Она пользовалась большим, заслуженным уважением близких, друзей, коллег по работе, - подчеркнул президент. - И конечно, сегодня нельзя не сказать о том, как много она сделала для сбережения памяти о первом космонавте Земли - Юрии Алексеевиче Гагарине".

Вдова первого космонавта планеты Юрия Гагарина Валентина Гагарина умерла 17 марта на 85-м году жизни.

Валентина Гагарина (девичья фамилия - Горячева) родилась 15 декабря 1935 года в Оренбурге. В 1958 году окончила Оренбургское медицинское училище (ныне - Оренбургский медицинский колледж в составе Оренбургского университета путей сообщения) по специальности "фельдшер-лаборант". С 1960 года до выхода на пенсию в середине 1990-х годов работала в лаборатории Медицинского управления Центра управления полетами в подмосковном Калининграде (ныне - Королев).

Теги
Путин, Владимир ВладимировичРоссия
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