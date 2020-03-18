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Распространение коронавируса нового типа

В посольстве России сообщили, что на Филиппинах находится 333 россиянина

Ранее диппредставительство попросило российское правительство направить специальный рейс, чтобы вывезти россиян из страны

БАНГКОК, 18 марта. /ТАСС/. По меньшей мере 333 гражданина России находятся на 12 островах Филиппин. Об этом сообщила в среду советник-посланник посольства РФ на Филиппинах Татьяна Шлычкова.

"На сегодняшний день 333 гражданина России находятся на 12 филиппинских островах. На некоторых из них нет аэропортов", - сообщила она во время трансляции на странице диппредставительства в Facebook.

Ранее диппредставительство попросило российское правительство направить специальный рейс, чтобы вывезти россиян из страны.

Согласно последним данным Минздрава Филиппин, в стране подтверждены 187 случаев инфицирования новым коронавирусом, четыре человека вылечились, 12 умерли.

Власти Филиппин объявили о введении с 15 марта по 14 апреля режима чрезвычайного положения, связанного со стремительным распространением коронавируса. В частности, действует запрет на осуществление воздушного и морского сообщения между Манилой и провинциями государства, в Большой Маниле с 20:00 до 05:00 введен комендантский час. По информации местных властей, пропуск в международный аэропорт Манилы разрешен при наличии подтверждающих авиабилетов за 12 часов до указанного в документе времени. Стало известно, что десятки российских туристов не могут покинуть Филиппины, поскольку не могут добраться с островов до Манилы.

Теги
ФилиппиныРаспространение коронавируса нового типа
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