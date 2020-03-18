В посольстве заявили, что россияне не сообщали о проблемах с выездом из Киргизии

БИШКЕК, 18 марта. /ТАСС/. Россияне не обращались в посольство РФ в Киргизии из-за проблем с выездом в связи с принятыми в республике мерами по борьбе с коронавирусом.

"Таких обращений на сегодняшний день пока не было", - заявил ТАСС в среду сотрудник диппредставительства. По его словам, на данный момент у российских граждан есть возможность выехать из республики, а само посольство работает в обычном режиме.

В среду министр здравоохранения Киргизии Космосбек Чолпонбаев объявил о наличии трех заразившихся коронавирусом жителях республики. Уже установлено, что все они 12 марта прибыли авиарейсом в Бишкек из Саудовской Аравии и являются жителями Сузаского района Джалал-Абадской области, где введен режим чрезвычайной ситуации.

На случай обострения ситуации с коронавирусом в двух районах Чуйской области республики подготовлены специальные изоляторы для больных. Власти страны в профилактических целях приостановили импорт из КНР сельскохозяйственной и мясной продукции, ввели карантин в школах и вузах до 8 апреля, запретили проведение культурно-массовых мероприятий, закрыли театры, кинотеатры, библиотеки, музеи, ночные клубы, детские площадки в торгово-развлекательных центрах, а также точки общепита, в которых насчитывается более 50 посадочных мест. Кроме того, запрещен въезд граждан иностранных государств, отменено авиационное и железнодорожное сообщение почти по всем международным направлениям.

На пограничных пунктах республики круглосуточно дежурят бригады медиков, которые контролируют состояние здоровья прибывающих в страну людей. Под наблюдением сейчас находятся около 1 тыс. человек, приехавших из стран с неблагополучной эпидемиологической обстановкой.