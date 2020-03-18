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Распространение коронавируса нового типа

Генконсульство США во Владивостоке приостановило работу

Государственный департамент США надеется возобновить работу консульства, как только позволит эпидемиологическая ситуация

ТАСС, 18 марта. Генеральное консульство США во Владивостоке временно прекращает работу в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook, распространенном в среду.

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"Государственный департамент США временно приостанавливает работу генерального консульства США во Владивостоке ввиду пандемии коронавируса. Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан", - подчеркивается в сообщении.

Госдеп США надеется возобновить работу генконсульства, как только позволит ситуация.

В сообщении также отмечается, что посольство США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.

Теги
СШАРоссияДальний ВостокРаспространение коронавируса нового типа
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