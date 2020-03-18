Генконсульство США во Владивостоке приостановило работу

ТАСС, 18 марта. Генеральное консульство США во Владивостоке временно прекращает работу в связи с ситуацией с коронавирусом. Об этом говорится в сообщении диппредставительства в Facebook, распространенном в среду.
"Государственный департамент США временно приостанавливает работу генерального консульства США во Владивостоке ввиду пандемии коронавируса. Данное решение было принято в качестве меры предосторожности и заботы о здоровье российских и американских сотрудников консульства, а также российских граждан", - подчеркивается в сообщении.
Госдеп США надеется возобновить работу генконсульства, как только позволит ситуация.
В сообщении также отмечается, что посольство США в Москве, генеральное консульство США в Екатеринбурге и консульское агентство США на Сахалине будут открыты только для оказания услуг, связанных с экстренными ситуациями.