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Распространение коронавируса нового типа

Член Общественной палаты предложил создать в России фонд борьбы с коронавирусом

Владимир Слепак рассказал, что такой фонд объединит усилия государства, бизнеса и общества

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Общественной палаты, сопредседатель "Союза потребителей России" Владимир Слепак предложил создать в России специальный фонд, который объединит усилия государства, бизнеса и общества в борьбе с коронавирусом. Такую идею он высказал в среду корреспонденту ТАСС.

"Предлагаю срочно создать специальный фонд для всех желающих внести свой вклад в борьбу против существующей угрозы. В создавшихся условиях должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества",- сказал Слепак ТАСС.

Он отметил, что некоторые компании уже предложили на безвозмездной основе передать государству дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом. "Однако понятный механизм для принятия подобных решений по оказанию помощи бизнесом государству в борьбе с эпидемией в настоящее время отсутствует. Фонд должен быть создан посредством срочного выпуска постановления правительства РФ. Только таким образом он будет иметь значимость и гарантировать целевое использование предаваемых денежных средств и материальных активов",- пояснил член ОП.

Теги
РоссияРаспространение коронавируса нового типа
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