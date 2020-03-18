Член Общественной палаты предложил создать в России фонд борьбы с коронавирусом

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Член Общественной палаты, сопредседатель "Союза потребителей России" Владимир Слепак предложил создать в России специальный фонд, который объединит усилия государства, бизнеса и общества в борьбе с коронавирусом. Такую идею он высказал в среду корреспонденту ТАСС.

"Предлагаю срочно создать специальный фонд для всех желающих внести свой вклад в борьбу против существующей угрозы. В создавшихся условиях должны быть объединены все усилия государства, бизнеса и гражданского общества",- сказал Слепак ТАСС.

Он отметил, что некоторые компании уже предложили на безвозмездной основе передать государству дезинфицирующие средства для борьбы с коронавирусом. "Однако понятный механизм для принятия подобных решений по оказанию помощи бизнесом государству в борьбе с эпидемией в настоящее время отсутствует. Фонд должен быть создан посредством срочного выпуска постановления правительства РФ. Только таким образом он будет иметь значимость и гарантировать целевое использование предаваемых денежных средств и материальных активов",- пояснил член ОП.