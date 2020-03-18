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75-летие Победы

В Севастополе высадили 75 миндалей в честь юбилея Победы

Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России
Описание
© Карина Сапунова/ТАСС

СЕВАСТОПОЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Первые деревья в рамках акции "Сад памяти", приуроченной к юбилею Победы в Великой Отечественной войне, высажены в Севастополе. Севастопольцы и приглашенные гости высадили 75 миндалей, по числу лет, прошедших со дня окончания войны, передает корреспондент ТАСС.

"Дорогие друзья, дорогие мои севастопольцы, как я счастлив бывать у вас на каждом празднике, который мы отмечаем последние шесть лет, каждый год бываю и с удовольствием провожу здесь время. <…> Севастополь, уж кто-кто, а горожане гордятся, счастливы и гордо несут великие победные знамена нашей истории", - сказал, начиная акцию, амбассадор "Сада памяти", артист Василий Лановой.

Спикер заксобрания Севастополя Владимир Немцев отметил, что высаженные деревья будут напоминать о героях войны даже спустя десятилетия, а замгубернатора Владимир Базаров обратил внимание, что начало акции совпало с одним из наиболее важных для Крыма и Севастополя праздников - годовщиной воссоединения Крыма с Россией, который отмечается 18 марта.

"Шесть лет назад город Севастополь и Крым, можно сказать, что освободились, и другому освобождению, Победе в Великой Отечественной войне, посвящена эта акция, "Сад памяти". Сегодня мы сажаем 75 деревьев миндаля в честь каждого года. Наверное, символично, что мы начали эту акцию в парке Победы, который тоже был заложен и построен в честь этой же Победы 45 лет назад", - рассказал Базаров.

Он добавил, что высадка деревьев продлится несколько недель, пока это будет позволять погода. В среду, кроме миндалей, в Парке Победы высажены 10 голубых елей. Кроме того, акция пройдет еще на нескольких точках, в пригородных селах, неподалеку от мест, где проходила линия обороны Севастополя в 1941-1942 годах.

Акция "Сад памяти" станет одним из ключевых мероприятий Года Памяти и Славы, проводимых по всей России. Планируется, что с 18 марта по 22 июня в 85 субъектах Российской Федерации будет высажено 27 млн саженцев в память о каждом погибшем в Великой Отечественной войне. Высадку деревьев в рамках акции проведут и в пределах муниципалитетов, и в лесхозах. Все точки высадки можно найти на сайте акции. Принять участие в ней могут все желающие, нужно оставить заявку на сайте и выбрать ближайшую точку посадки, необходимое оборудование волонтеры будут выдавать на местах.

Личные обстоятельства

Лановой лично помог посадить в землю первый из миндалей. "Я люблю Севастополь, для меня это самый великий город нашего русского героизма. И деревце это, <…> я рад это сделать", - поделился он с журналистами.

С похожими чувствами пришли и другие участники акции. Например, ветеран Черноморского флота Анатолий Галкин, который в этом году отметит 95 лет, рассказал, что для него важно сохранить память о Великой Отечественной войне на долгие годы, и высаженные в честь 75-летия Победы деревья помогут это сделать.

Несмотря на похолодание и сильный ветер, многие севастопольцы пришли, чтобы принять участие в акции всей семьей, например, Сергей высаживал дерево вместе с женой Натальей и сыном Ростиславом. Для супругов было важно еще раз напомнить сыну-подростку о героическом прадеде-летчике, который прошел всю войну.

"День Победы для нашей семьи - самый главный, самый великий, самый святой праздник. Меня так воспитали, привили чувство памяти и чувство долга. Надеюсь, из поколения в поколение память будет передаваться. Мы всегда участвуем в таких мероприятиях, и не важно, выходной день или нет, получится выспаться или не получится", - отметил Сергей.

Сергей Бирюзов - внук маршала Советского союза Сергея Бирюзова. Чтобы принять участие в акции, он приехал в Севастополь из Москвы как один из послов акции "Сад памяти".

"На мой взгляд, это прекрасный способ отдать дань памяти, дань уважения героическому подвигу нашего народа в годы Великой Отечественной войны. Для нашей семьи это очень приятный способ сказать спасибо деду за его подвиги, потому что он в годы Великой Отечественной войны, будучи начальником штаба 4-го Украинского фронта, разрабатывал операции по освобождению Крыма и Севастополя, а на командном пункте 51-й армии на Сапун-горе во время артобстрела деда спас один из его подчиненных офицеров, накрыв его своим телом, они свалились в траншею, и таким образом мой дед смог выжить в этом обстреле", - рассказал Бирюзов.

Севастополь в годы войны

Для Севастополя память о Великой Отечественной войне особенно важна, ему присвоено звание Города-героя за то, что он задержал немецкие армии почти на год. Оборона города началась 30 октября 1941 года, официальной датой ее окончания считается 4 июля 1942 года. Врагу, не рассчитывавшему на столь ожесточенное сопротивление, удалось взять город лишь с третьей попытки.

Как считают историки, защитники Севастополя смогли на несколько месяцев задержать наступление гитлеровцев на Сталинград, оттянув на себя значительные силы врага. Оккупация города длилась почти два года и завершилась его освобождением 9 мая 1944 года.

Теги
РоссияКрымСевастополь75-летие Победы
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