У госпитализированного главы администрации Мурманска коронавирус не выявили

МУРМАНСК, 18 марта. /ТАСС/. Экспресс-тест на коронавирус у главы администрации Мурманска Евгения Никоры, госпитализированного во вторник в инфекционное отделение Мурманской областной больницы, оказался отрицательным. Об этом Никора сообщил ТАСС в среду по телефону.

"Экспресс-анализ показал отрицательный результат. Пока других подробностей нет. Отлично себя чувствую, нахожусь пока в больнице", - сказал Никора.

Ранее ТАСС сообщал, что экспресс-анализ у Евгения Никоры был взят на рабочем месте в понедельник. После этого глава администрации отправился домой на самоизоляцию, а позже был помещен на карантин в инфекционное отделение мурманской областной больницы им. Баяндина.

В изоляции в областной больнице также находятся президент Федерации шахмат Мурманской области, владелец телеканала "Арктик-ТВ" Андроник Мусатян, его помощник, главный редактор "Арктик-ТВ", Артем Кузьмин и четыре сотрудника телеканала. Все они занимались организацией и съемками шахматного турнира, который прошел в Мурманске с 13 по 15 марта. После участия в этом турнире с подозрением на коронавирус был госпитализирован шахматист из Ирландии. В настоящее время он также находится в изоляции, ожидает результатов анализов из государственного центра вирусологии "Вектор" в Новосибирске.