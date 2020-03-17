Главу администрации Мурманска изолировали до получения результатов теста на коронавирус

МУРМАНСК, 17 марта. /ТАСС/. Главу администрации Мурманска Евгения Никору поместили в изоляцию в инфекционное отделение Мурманской областной больницы после предполагаемого контакта с заболевшим шахматистом из Ирландии во время шахматного турнира, проходившего в Мурманске с 13 по 15 марта.

"Вчера у меня взяли экспресс-анализ на рабочем месте, затем я поехал домой на самоизоляцию, продолжил работу из дома. Поздно вечером меня решили отвезти в инфекционное отделение областной больницы взять анализ крови. Отвезли, и я сейчас там нахожусь, жду результатов экспресс-анализа", - сообщил Никора во вторник ТАСС по телефону, добавив, что чувствует себя отлично, продолжает работать дистанционно, ждет результатов теста, которые должны быть готовы через сутки.

Ранее ТАСС сообщал со ссылкой на пресс-службу правительства Мурманской области, что предварительно-положительный результат на коронавирус был выявлен у иностранного участника шахматного турнира, прошедшего в Мурманске. По данным мурманского оперативного штаба, гражданин Ирландии с подозрением на коронавирус 16 марта был госпитализирован от стойки регистрации аэропорта Мурманска в изолированный бокс инфекционного отделения областной больницы им. Баяндина. О результатах анализов оперативный штаб Мурманской области не сообщает.

В изоляции в инфекционном отделении Мурманской областной больницы находятся также организаторы шахматного турнира: президент Федерации шахмат Мурманской области, владелец телеканала "Арктик-ТВ" Андроник Мусатян, его помощник, главный редактор "Арктик-ТВ", Артем Кузьмин и четыре сотрудника телеканала. Информацию подтвердили в дирекции телеканала.

"Андроник Мусатян занимался организацией турнира, главный редактор, Артем Кузьмин, ему помогал в организации, один журналист и три оператора освещали мероприятие, которое проводилось в Мурманске, в отеле "Меридиан". Все они в настоящее время находятся в изоляции, в мурманской областной больнице", - сообщили в дирекции телеканала и добавили, что у всех изолированных сотрудников "Арктик-ТВ" взяты пробы на коронавирусную инфекцию.

Информацию подтвердил Мусатян, разместив на странице "Арктик-ТВ" в социальной сети "ВКонтакте" свой комментарий. "У нас взяли анализы, нас разместили в специальный бокс в инфекционном отделении, в котором мы сейчас находимся", - написал Мусатян. По данным организаторов турнира, французская команда, которая также принимала участие в турнире, сейчас изолирована на турбазе под Мурманском. Французам вручили уведомление о том, что они должны пройти карантин. По данным властей, все иностранцы въехали на территорию Мурманской области до 00:00 14 марта 2020 года.