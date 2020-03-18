Песков назвал русофобской одержимостью обвинения России о дезинформации по коронавирусу

МОСКВА, 18 марта. /ТАСС/. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков назвал русофобской одержимостью обвинения со стороны Евросоюза в адрес РФ в дезинформации по коронавирусу. Таким образом он прокомментировал доклад Европейской службы по внешним делам, в котором утверждается, что российские СМИ развязали большую кампанию по дезинформации для усугубления в странах Запада кризиса, вызванного пандемией нового коронавируса.

"С точки зрения здравого смысла я не могу это комментировать", - сказал Песков, отметив, что в документе не содержится ни одного конкретного примера и ни одной ссылки на конкретное СМИ. По его словам, в данном случае "речь опять идет о каких-то голословных обвинениях".

"По идее, в нынешней ситуации эта русофобская одержимость как-то должна была пойти на спад, но, видимо, не идет", - добавил представитель Кремля.