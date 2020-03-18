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Ситуация с вылетом россиян из Черногории
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Черногория согласилась на организацию возвращения российских туристов

В российском посольстве надеются на оперативное согласование сроков
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© Лев Федосеев/ТАСС, архив

БЕЛГРАД, 18 марта. /Корр. ТАСС Павел Бушуев/. Российские дипломаты получили принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения граждан РФ самолетами российских авиакомпаний. Об этом в среду сообщил корреспонденту ТАСС пресс-секретарь посольства России в Черногории Кирилл Киржа.

"Имеется принципиальное согласие черногорской стороны на организацию возвращения российских граждан самолетами российских авиакомпаний. Черногорской стороне переданы предоставленные авиакомпаниями списки граждан, имеющих на руках билеты на возвращение в Россию. Надеемся на оперативное согласование сроков, при этом понимаем, что страна живет в условиях чрезвычайных мер", - заявил Киржа.

Дипломаты РФ находятся в постоянном контакте с российскими туристами и властями Черногории. "Буквально только что мы отправили вторую партию наших сотрудников для обеспечения российских граждан водой и всем необходимым", - отметил дипломат.

По данным посольства, как минимум у одного россиянина проблемы со здоровьем. "В этой связи дипломаты находятся в постоянном контакте с министерством здравоохранения страны и муниципальными властями для решения данного вопроса", - сообщил Киржа.

Как заявила в среду официальный представитель МИД РФ Мария Захарова, Подгорица хочет переложить ответственность за эвакуацию своих граждан, находящихся в РФ, на российскую сторону. По ее словам, в Черногории находятся примерно 1800 российских граждан.

Ранее во вторник авиакомпания "Аэрофлот" и ее дочерняя "Победа" заявили, что не могут вернуть в РФ своих пассажиров из-за отсутствия соответствующего разрешения властей Черногории. В Росавиации заявили, что совместно с МИД уже занимаются разрешением этого вопроса. У "Аэрофлота" на данный момент находится в Тивате более 100 пассажиров, у "Победы"- около тысячи. При этом среди ожидающих вылета граждан РФ есть также и онкобольные, лекарств для которых в Черногории уже нет.

Теги
ЧерногорияРоссияСитуация с вылетом россиян из Черногории
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