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Распространение коронавируса нового типа
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У депутата Рады диагностировали коронавирус

В Депздраве отметили, что депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта 2020 отсутствовал

КИЕВ, 18 марта. /ТАСС/. Депутат Верховной рады Сергей Шахов инфицирован коронавирусом. Об этом сам парламентарий сообщил в эфире канала "Наш", сославшись на предварительные данные лаборатории, полученные по телефону. Позднее информацию подтвердил Минздрав страны.

"У меня предварительно диагностировали заражение коронавирусом. Позвонили из лаборатории. Пока у меня на руках нет официальной справки", - сказал Шахов.

Спустя короткое время Минздрав сообщил, что "среди 14 официально зафиксированных случаев COVID-19 есть народный депутат Украины". При этом ведомство не указало фамилию заболевшего.

Министерство сообщило также, что проводятся все необходимые исследования и эпидемиологическое расследование, депутату предоставляется амбулаторное лечение в условиях самоизоляции. Медицинские работники проведут всю необходимую работу с людьми, которые контактировали с ним.

Депутат Украины на заседании Согласительного совета депутатских фракций 16 марта и на внеочередном заседании Рады 17 марта 2020 отсутствовал, добавили в ведомстве.

Выступая в эфире телеканала "Наш", Шахов призвал украинцев не паниковать, назвав коронавирус "обычным гриппом". Он рассказал, что во вторник у него была высокая температура. "Сегодня я чувствую себя намного лучше", - отметил он.

Депутат 8 - 11 марта находился во Франции. Ряд депутатов высказал опасение, что Шахов мог заразить своих коллег, поскольку 12 марта он принимал участие в заседании парламентского комитета по вопросам экологии.

Ранее с подозрением на коронавирус в больницу обращался депутат Олег Волошин. Однако тесты не подтвердили болезнь.

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