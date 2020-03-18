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Аудиторы Евросоюза начали проверку действий сообщества по борьбе с дезинформацией

Аудиторы оценят план действий ЕС по борьбе с дезинформацией с точки зрения его актуальности и достигнутых к настоящему времени результатов

БРЮССЕЛЬ, 18 марта. /ТАСС/. Европейская палата аудиторов начала проверку действий Евросоюза по борьбе с дезинформацией. Об этом говорится в заявлении палаты, распространенном в среду в Брюсселе.

"Европейская палата аудиторов приступила к проверке усилий ЕС по борьбе с распространением поддающейся проверке ложной или вводящей в заблуждение информации в целях получения экономической выгоды или преднамеренного обмана общественности, что может нанести ущерб обществу", - отмечается в документе.

В заявлении говорится, что "аудиторы оценят план действий ЕС по борьбе с дезинформацией с точки зрения его актуальности, достигнутых к настоящему времени результатов, а также его системы подотчетности". "Этот анализ включает в себя способность целевых групп StratCom Европейской внешнеполитической службы бороться с дезинформацией, создание системы быстрого оповещения, кодекс практики, подписанный онлайн-платформами и другими органами, а также проекты и инициативы ЕС по повышению осведомленности и устойчивости общества", - поясняет палата.

Аудиторы подчеркивают, что дезинформация затрагивает обычно наиболее чувствительные для общества вопросы: миграцию, изменения климата, проблемы, связанные со здоровьем населения. "Любая попытка злонамеренно и преднамеренно подорвать общественное мнение и манипулировать им может представлять серьезную угрозу для самого Евросоюза. Граждане ЕС должны знать, эффективен ли план действий ЕС по борьбе с дезинформацией", - добавили в палате.

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